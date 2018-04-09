ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 45 giorni

Tutte le serie

Iscriviti ora

Ottieni l'accesso in anticipo alle nostre promo del Black Friday

07

g

Giorni

06

o

Ore

:

01

m

Minuti

:

23

s

Secondi

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotogramma singolo del prodotto

Hairclipper series 3000Pettine regolabile: 1-23 mm

CP0916

Pettine regolabile per il regolacapelli

Questo pettine regolabile è compatibile con il tuo regolacapelli. Precisione garantita, per creare esattamente il look che avevi in mente.

Vedi tutti i vantaggi

Prodotti compatibili

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Regolacapelli

HC3510/13

Verifica la compatibilità di seguito

Pettine regolabile per il regolacapelli

  • Grigio

  • Lunghezza peli: 1-23 mm

Sostituisci in modo semplice il tuo prodotto con le parti originali Philips

Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

Specifiche tecniche

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali relative a prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e comportamenti. Posso annullare l'iscrizione facilmente e in qualsiasi momento!

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee