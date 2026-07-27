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Fuori produzione

Hairclipper series 3000Regolacapelli

HC3520/15

Taglio preciso e semplice
Taglia i capelli in modo rapido e semplice. La tecnologia DualCut con lame autoaffilanti assicura una velocità di taglio doppia*. La tecnologia Trim-n-Flow presenta un pettine progettato per evitare le ostruzioni, per consentirti di rifinire il tuo stile in una sola passata.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia più rapidamente senza bloccarsi*

Taglio preciso e semplice

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 13 impostazioni di lunghezza

  • 75min di uso senza filo/8h di ricarica

Tecnologia Trim-n-Flow per un taglio continuo

Tecnologia Trim-n-Flow per un taglio continuo

Il regolacapelli Philips, con il nuovo e innovativo pettine, è stato progettato per evitare che i capelli si incastrino, così da permetterti di tagliarti i capelli dall'inizio alla fine, senza interruzioni.

Massima precisione grazie alle lame doppie

Massima precisione grazie alle lame doppie

Il regolacapelli Philips 3000 è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.

Ottieni una rifinitura perfetta ma con una protezione completa

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Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Taglia più velocemente senza bloccarsi. Testato su capelli tagliati ad una lunghezza massima di 19 mm, rispetto al precedente modello di pettine

  2. Taglia 2 volte più velocemente rispetto al suo predecessore Philips