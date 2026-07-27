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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HC3520/15
Lame in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza
75min di uso senza filo/8h di ricarica
Il regolacapelli Philips, con il nuovo e innovativo pettine, è stato progettato per evitare che i capelli si incastrino, così da permetterti di tagliarti i capelli dall'inizio alla fine, senza interruzioni.
Il regolacapelli Philips 3000 è dotato della tecnologia avanzata DualCut per la massima precisione. È dotato di lame doppie ed è progettato per rimanere sempre affilato come il primo giorno.
Le lame in acciaio autoaffilanti sono progettate per durare incredibilmente a lungo. Anche dopo 5 anni tagliano con la stessa precisione e accuratezza del primo giorno.
Recensioni
Taglia più velocemente senza bloccarsi. Testato su capelli tagliati ad una lunghezza massima di 19 mm, rispetto al precedente modello di pettine
Taglia 2 volte più velocemente rispetto al suo predecessore Philips