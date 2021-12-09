ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • 1 clic, precisione totale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale
  • 1 clic, precisione totale

Hairclipper series 7000Regolacapelli

HC7460/15

4.8
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
1 clic, precisione totale
HAIRCLIPPER Series 7000 ti garantisce il massimo della precisione e del controllo per il tuo stile con un solo clic. Dotato di pettini motorizzati e di un elemento di taglio ad alta prestazione, è l'unico regolacapelli che ti offre sempre i risultati che cerchi.
Vedi tutti i vantaggi

con pettini motorizzati

1 clic, precisione totale

  • Lame in acciaio inossidabile

  • 60 lunghezze di taglio

  • 120min di uso senza filo/1h di ricarica

Pulsanti di comando

Pulsanti di comando

L'interfaccia intuitiva ti offre un feedback preciso sulla lunghezza selezionata. Usa i pulsanti per selezionare e bloccare facilmente oltre 60 lunghezze di taglio. Scorri rapidamente le lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,2 mm.

60 impostazioni di lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)

60 impostazioni di lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)

Utilizza i pulsanti di controllo per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 60 disponibili. Usa il pettine per rifinire il taglio in modo preciso con incrementi di 0,2 mm tra 1 e 7 mm e di 1 mm tra 7 e 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio

Pettini regolabili per i migliori risultati di taglio

Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1 a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti basta inserire uno dei pettini per avere a disposizione oltre 60 lunghezze di taglio da bloccare, con incrementi di 0,2 mm da 1 a 7 mm e di 1 mm da 7 a 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.8

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

09/12/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico

Lo usiamo dia io che mio figlio per il taglio dei capelli. Io anche per la barba. Comodissimi i pettinini motorizzati che si bloccano in posizione impostata all'accensione evitando errori di lunghezza. La macchina funziona perfettamente e ne sono entusiasta. Sarebbe stata gradita un custodia per i pettinini che essendo in plastica risultano delicati per il resto la consiglio fortemente

Pro

Facilità d'uso e pettini motorizzati.

Contro

Manca una custodia per i pettini

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

03/11/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Facile e comodo

Ho acquistato questo prodotto da un paio di mesi dopo aver usato un vecchio tagliacapelli, sempre Philips, per una decina di anni. Ottimo prodotto, facile da usare e senza il difetto (del vecchio) che mentre lo si usa , si possa spostare il cursore che regola il pettine. Vedremo quanto durerà.....

Pro

Facile da usare e preciso nel taglio.

Contro

I capelli rimangono nel pettine per cui bisogna fermarsi per pulirlo..

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

17/05/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto!

Ottimo prodotto! Robusto, preciso, ben fatto. Mi piace molto il fatto di regolare i pettini in modo elettronico e non manualmente, così non si rischia che si muovano.

Pro

Precisione, robustezza del prodotto

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto al suo predecessore Philips