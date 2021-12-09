Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame in acciaio inossidabile
60 lunghezze di taglio
120min di uso senza filo/1h di ricarica
L'interfaccia intuitiva ti offre un feedback preciso sulla lunghezza selezionata. Usa i pulsanti per selezionare e bloccare facilmente oltre 60 lunghezze di taglio. Scorri rapidamente le lunghezze, oppure seleziona gradazioni di 0,2 mm.
Utilizza i pulsanti di controllo per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 60 disponibili. Usa il pettine per rifinire il taglio in modo preciso con incrementi di 0,2 mm tra 1 e 7 mm e di 1 mm tra 7 e 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
Il regolacapelli include 3 pettini regolabili: da 1 a 7 mm, da 7 a 24 mm e da 24 a 42 mm. Ti basta inserire uno dei pettini per avere a disposizione oltre 60 lunghezze di taglio da bloccare, con incrementi di 0,2 mm da 1 a 7 mm e di 1 mm da 7 a 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
4.8
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Germadri
09/12/2021
Italia
Compratore verificato
Fantastico
Lo usiamo dia io che mio figlio per il taglio dei capelli. Io anche per la barba. Comodissimi i pettinini motorizzati che si bloccano in posizione impostata all'accensione evitando errori di lunghezza. La macchina funziona perfettamente e ne sono entusiasta. Sarebbe stata gradita un custodia per i pettinini che essendo in plastica risultano delicati per il resto la consiglio fortemente
Pro
Facilità d'uso e pettini motorizzati.
Contro
Manca una custodia per i pettini
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Falco 1
03/11/2021
Italia
Compratore verificato
Facile e comodo
Ho acquistato questo prodotto da un paio di mesi dopo aver usato un vecchio tagliacapelli, sempre Philips, per una decina di anni. Ottimo prodotto, facile da usare e senza il difetto (del vecchio) che mentre lo si usa , si possa spostare il cursore che regola il pettine. Vedremo quanto durerà.....
Pro
Facile da usare e preciso nel taglio.
Contro
I capelli rimangono nel pettine per cui bisogna fermarsi per pulirlo..
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Rospurr
17/05/2021
Italia
Ottimo prodotto!
Ottimo prodotto! Robusto, preciso, ben fatto. Mi piace molto il fatto di regolare i pettini in modo elettronico e non manualmente, così non si rischia che si muovano.
Pro
Precisione, robustezza del prodotto
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 7000 HC7460/15 Regolacapelli
Rispetto al suo predecessore Philips