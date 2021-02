400 impostazioni della lunghezza facili da selezionare e bloccare (0,5 - 42 mm)

Usa l'interfaccia a scorrimento digitale per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 400 disponibili da 1 a 42 mm (con gradazioni di 0,1 mm). Oppure puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.