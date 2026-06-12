Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame al titanio
400 impostazioni di lunghezza
120 min di autonomia senza filo/1h di ricarica
Garanzia fino a 5 anni
Ottieni il taglio che desideri con estrema precisione. Scegli tra oltre 400 lunghezze con incrementi di 0,01 mm, per sfoggiare il look perfetto.
Ottieni un taglio estremamente preciso con i nostri 3 pettini regolabili. Scegli tra oltre 400 lunghezze di taglio, da 1 mm a 42 mm, oppure usa il regolacapelli senza pettine per un taglio di 0,5 mm.
Ottieni una rifinitura perfetta con la massima protezione grazie alle lame in acciaio autoaffilanti, rivestite in titanio e create per prestazioni durature e costanti nel tempo.
Riconoscimenti
4.3
su 5
118
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
Derry88
12/06/2026
Italia
Il migliore acquisto!
Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Giuseppe 53
07/08/2023
Italia
Compratore verificato
Hairclipper Series 9000 HC9450/15
Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
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Pinogi61
09/07/2023
Italia
Philips non delude mai
Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.
Pro
Regolazioni precise non si può sbagliare
Contro
Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
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La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.