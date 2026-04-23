Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile
13 impostazioni di lunghezza
75min di autonomia senza filo/8h di ricarica
Pettine regolabarba incluso
Un dispositivo su cui puoi sempre contare per un look impeccabile. La tecnologia DuraPower protegge il motore e la batteria da sovraccarichi, così da prolungare la durata del regolacapelli.
Rifinisci con precisione la lunghezza dei capelli. Scegli tra 12 impostazioni: da 1 mm a 23 mm con incrementi di 2 mm. Per un taglio ancora più preciso fino a 0,5 mm ti basta rimuovere il pettine.
Avere un bell'aspetto non è mai stato così facile. I nostri regolacapelli sono dotati di lame autoaffilanti incredibilmente resistenti, che garantiscono un taglio preciso, fin dal primo momento e oltre.
4.2
su 5
89
Recensioni
85%
di utenti consiglia questo prodotto
MaxVL70
23/04/2026
Italia
semplicemente fantastico
Acquistato il modello HC3530 e arrivato oggi dopo 20 anni giusto la durata del vecchio Philips che avevo e che, dopo 20 anni ha giustamente smesso di funzionare, l’ho subito messo alla prova, impugnatura ottima e taglio perfetto, ottimo rapporto qualità/prezzo del resto non avevo dubbi, il nome è una garanzia… lo consiglio vivamente
Pro
Ottima impugnatura e taglio preciso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Date of Use 2026-04-23
Max2360
22/03/2024
Italia
Compratore verificato
buono
ottimo rapporto qualità prezzo, se fosse un po' più piccolo sarebbe perfetto
Pro
quasi tutto
Contro
cavo di alimentazione si sgancia troppo facilmente anche durante l'uso
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli
Lucfol
06/02/2024
Italia
Compratore verificato
Tagliacapelli ottimo
Un nome una garanzia. Acquistato per sostituire un suo antenato di 25 anni fà, spero abbia la stessa durata. Facile da usare, versatile e facile da pulire.
Pro
Maneggevole
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli