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Hairclipper series 3000Regolacapelli

HC3530/15

4.2
| (89) Recensioni | 85% di utenti consiglia questo prodotto
Taglio rapido e uniforme
Il regolacapelli Philips serie 3000 garantisce un taglio rapido e uniforme. Le 13 impostazioni di lunghezza del dispositivo, la tecnologia Trim-and-Flow e la tecnologia DualCut ti consentono di ottenere una finitura uniforme in poco tempo.
Vedi tutti i vantaggi

Taglia più rapidamente senza bloccarsi

Taglio rapido e uniforme

  • Lame auto-affilanti in acciaio inossidabile

  • 13 impostazioni di lunghezza

  • 75min di autonomia senza filo/8h di ricarica

  • Pettine regolabarba incluso

Lunga durata della batteria grazie al design ottimizzato di DuraPower

Lunga durata della batteria grazie al design ottimizzato di DuraPower

Un dispositivo su cui puoi sempre contare per un look impeccabile. La tecnologia DuraPower protegge il motore e la batteria da sovraccarichi, così da prolungare la durata del regolacapelli.

Rifinisci facilmente la lunghezza dei capelli, da 0,5 mm a 23 mm

Rifinisci facilmente la lunghezza dei capelli, da 0,5 mm a 23 mm

Rifinisci con precisione la lunghezza dei capelli. Scegli tra 12 impostazioni: da 1 mm a 23 mm con incrementi di 2 mm. Per un taglio ancora più preciso fino a 0,5 mm ti basta rimuovere il pettine.

Lame in acciaio autoaffilanti; non è necessario lubrificarle

Lame in acciaio autoaffilanti; non è necessario lubrificarle

Avere un bell'aspetto non è mai stato così facile. I nostri regolacapelli sono dotati di lame autoaffilanti incredibilmente resistenti, che garantiscono un taglio preciso, fin dal primo momento e oltre.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.2

su 5

89

Recensioni

85%

di utenti consiglia questo prodotto

23/04/2026

Italia

Italia

semplicemente fantastico

Acquistato il modello HC3530 e arrivato oggi dopo 20 anni giusto la durata del vecchio Philips che avevo e che, dopo 20 anni ha giustamente smesso di funzionare, l’ho subito messo alla prova, impugnatura ottima e taglio perfetto, ottimo rapporto qualità/prezzo del resto non avevo dubbi, il nome è una garanzia… lo consiglio vivamente

Pro

Ottima impugnatura e taglio preciso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2026-04-23

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Date of Use 2026-04-23

22/03/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

buono

ottimo rapporto qualità prezzo, se fosse un po' più piccolo sarebbe perfetto

Pro

quasi tutto

Contro

cavo di alimentazione si sgancia troppo facilmente anche durante l'uso

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3510/15 Regolacapelli

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06/02/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Tagliacapelli ottimo

Un nome una garanzia. Acquistato per sostituire un suo antenato di 25 anni fà, spero abbia la stessa durata. Facile da usare, versatile e facile da pulire.

Pro

Maneggevole

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 3000 HC3530/15 Regolacapelli

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