Taglio preciso e semplice

Taglia i capelli in modo rapido e semplice. La tecnologia DualCut con lame autoaffilanti assicura una velocità di taglio doppia*. La tecnologia Trim-n-Flow presenta un pettine progettato per evitare le ostruzioni, per consentirti di rifinire il tuo stile in una sola passata. Scopri tutti i vantaggi