Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Lame al titanio
400 impostazioni di lunghezza
120 min di autonomia senza filo/1h di ricarica
Garanzia fino a 5 anni
Utilizza i pulsanti di controllo per selezionare e bloccare in maniera precisa una lunghezza di taglio tra le oltre 60 disponibili. Usa il pettine per rifinire il taglio in modo preciso con incrementi di 0,2 mm tra 1 e 7 mm e di 1 mm tra 7 e 42 mm. In alternativa, puoi usarlo senza il pettine per un taglio cortissimo da 0,5 mm.
Sfoggiare un look incredibile non è mai stato così semplice con Philips. Le nostre lame in titanio autoaffilanti sono incredibilmente resistenti e rimangono affilate come il primo giorno, anche dopo 5 anni.
Un taglio uniforme, personalizzato per te. Il sensore PowerAdapt regola automaticamente il motore in base alla densità dei tuoi capelli, fornendo la potenza di taglio giusta per ogni lunghezza.
Riconoscimenti
4.1
su 5
908
Recensioni
83%
di utenti consiglia questo prodotto
Derry88
12/06/2026
Italia
Il migliore acquisto!
Dopo aver provato vari clipper costosi, con lame in DLC ad uso professionale, ho deciso di acquistare uno Philips serie9000. Sono stato soddisfatto: prezzo inferiore, taglio preciso e leggero, pratico e veloce da pulire.. il migliore tagliacapelli acquistato
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Date of Use 2026-06-02
Giuseppe 53
07/08/2023
Italia
Compratore verificato
Hairclipper Series 9000 HC9450/15
Il prodotto soddisfa in pieno le mie aspettative. Semplice, maneggevole, varie misure di regolazioni automatiche e la batteria dura tantissimo.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Pinogi61
09/07/2023
Italia
Philips non delude mai
Prima di questo tagliacapelli ne avevo provati altri anche di un ottima marca concorrente. E devo dire che non erano male finché non ho provato questo prodotto e sinceramente sono rimasto molto soddisfatto perché nel suo genere non ha rivali. Veramente fatto bene e con regolazioni precise peccato non averlo provato prima. Di sicuro lo consiglio.
Pro
Regolazioni precise non si può sbagliare
Contro
Forse l'unica pecca è che il corpo motore non si può lavare direttamente sotto l'acqua.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Hairclipper series 9000 HC9450/15 Regolacapelli lavabile
La garanzia offre una copertura fino a 5 anni, inclusa una garanzia globale standard di 2 anni, con ulteriori 3 anni disponibili dopo la registrazione del dispositivo entro 90 giorni dall'acquisto.
Applicabile esclusivamente ai modelli delle Serie 5000, 7000 e 9000. Disponibile per il mercato globale, esclusi Stati Uniti, Canada e Cina.