Fino a 5000 tazze senza decalcificare*

Sfrutta acqua pura per un caffè dal sapore ottimale grazie all'innovativo filtro per acqua AquaClean. AquaClean filtra l'acqua per assicurare un aroma intenso e ridurre la necessità di rimuovere il calcare dalla tua macchina prevenendo la formazione di quest'ultimo. Scopri tutti i vantaggi