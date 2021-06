Cappuccino e Latte macchiato con un solo tocco e caraffa per il latte

Prepara cappuccini cremosi e latti macchiati alla temperatura ideale in tutta facilità. Non devi fare altro che versare il latte nella caraffa, inserirla nella macchina e selezionare la bevanda che preferisci. Il cappuccino o la crema di latte saranno pronti in pochi secondi, senza schizzi in cucina e alla temperatura ideale.