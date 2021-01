Inconfondibile finitura in acciaio inox, realizzata con la massima precisione

Ogni piccolo dettaglio di questa macchina è stato progettato e realizzato per ottenere la migliore qualità. La finitura in acciaio inox, ispirata al design e alla maestria italiana saprà superare la prova del tempo in qualsiasi cucina classica o moderna. Una visione elegante di design puro, la macchina avrà un aspetto raffinato proprio come il caffè che produce.