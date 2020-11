Regolazione del volume, 5 intensità di aroma e 5 impostazioni di macinatura

Questa macchina da caffè automatica offre numerose opzioni per personalizzare la tua bevanda in base ai tuoi gusti. Puoi personalizzare e memorizzare facilmente la lunghezza, l'intensità e la temperatura ad ogni utilizzo. Non esitare a esplorare e sperimentare qualsiasi bevanda!