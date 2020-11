Impostazioni del filtro dell'acqua regolabili

Le impostazioni del filtro dell'acqua possono essere regolate in base alla durezza dell'acqua. Basta ruotare l'anello regolabile sul filtro dell'acqua di Intenza+, impostandolo su A per le aree con acqua dolce, su B per una durezza media dell'acqua (impostazione predefinita) o C per un'acqua dura. Questo assicurerà una protezione ottimale dal calcare e un gusto migliore.