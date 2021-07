Ottieni la ricchezza del caffè che desideri con 5 impostazioni del macinacaffè

Quando si tratta di macinatura, questa macchina non delude mai. Ogni miscela di caffè richiede un suo livello di granulosità per un sapore ottimale. Per questo motivo, la macchina include cinque impostazioni per regolare la macinatura, da quella finissima per un espresso corposo a quella più grossolana per un caffè più leggero.