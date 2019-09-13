Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
BT55W/00
Audio potente nel palmo di una mano
Scegli la colonna sonora delle tue giornate e riproduci musica senza fili grazie a questo altoparlante compatto e portatile. Scegli tra i colori alla moda quello più adatto al tuo stile, mentre la batteria ricaricabile integrata ti consente di ascoltare musica quando e dove vuoi.
Bluetooth®
Batteria ricaricabile
2 W
La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.
Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, in qualunque momento. La batteria ricaricabile incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà della portabilità.
La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.
3.0
su 5
1
Recensione
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Questa revisione è stata effettuata per BT55W Enceinte portable sans fil
Questa revisione è stata effettuata per BT55W Enceinte portable sans fil