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Software e driver

Cronologia del firmware

  • versione: 2.240
  • PDF file, 635.9 kB
  • 12 January 2021

Contratto di licenza con l'utente finale

  • versione: 1.0
  • TXT file, 14.2 kB
  • 15 August 2019

Manuali e documentazione

Guida rapida

  • PDF file, 1.2 MB
  • 6 March 2023

Foglio informativo del prodotto

  • PDF file, 127.7 kB
  • 9 March 2023

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