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  • Semplicità grazie al monitor USB
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Fuori produzione

Monitor LCD, retroilluminazione LED

221S3UCS/00

Semplicità grazie al monitor USB
Niente più preoccupazioni con il nuovo monitor Philips USB. Le porte USB 2.0 del portatile consentono di trasportare il segnale video digitale e l'alimentazione al monitor mediante un unico cavo di collegamento!
Vedi tutti i vantaggi

Cavo USB singolo per fornire alimentazione e capacità video

Semplicità grazie al monitor USB

  • S Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Monitor USB

Accensione istantanea grazie alla tecnologia a LED

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

Collegamento singolo USB 2.0 per laptop per alimentazione e video

Il monitor USB Philips è in grado di visualizzare immagini ed essere alimentato direttamente dalle porte USB del laptop con un unico cavo USB. Non sono necessari cavi video o di alimentazione aggiuntivi, basta un unico cavo per un collegamento a basso consumo tra il tuo laptop e il monitor.

Consumo energetico ridotto

Il monitor USB utilizza un sistema speciale di retroilluminazione a LED a basso consumo che consente di trarre l'alimentazione dalle porte USB del laptop. Consuma circa 9 Watt, con un consumo energetico ridotto di circa il 50% rispetto a un monitor standard equivalente.

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. In alcuni rari casi, se le due porte USB del laptop non offrono un'alimentazione sufficiente al monitor, è necessario acquistare un adattatore CC opzionale.