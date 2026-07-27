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Fuori produzione
221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 cm)
Monitor USB
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Il monitor USB Philips è in grado di visualizzare immagini ed essere alimentato direttamente dalle porte USB del laptop con un unico cavo USB. Non sono necessari cavi video o di alimentazione aggiuntivi, basta un unico cavo per un collegamento a basso consumo tra il tuo laptop e il monitor.
Il monitor USB utilizza un sistema speciale di retroilluminazione a LED a basso consumo che consente di trarre l'alimentazione dalle porte USB del laptop. Consuma circa 9 Watt, con un consumo energetico ridotto di circa il 50% rispetto a un monitor standard equivalente.
Recensioni
In alcuni rari casi, se le due porte USB del laptop non offrono un'alimentazione sufficiente al monitor, è necessario acquistare un adattatore CC opzionale.