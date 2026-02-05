ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Monitor LCD, retroilluminazione LED

Fuori produzione

Supporto

Monitor LCD, retroilluminazione LED

221S3UCS/00

Monitor LCD, retroilluminazione LED

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Software e driver

Software SmartControl

  • versione: V7.0.0
  • ZIP file, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Manuali e documentazione

Scheda tecnica

  • PDF file, 379.6 kB
  • 28 March 2024

Istruzioni per l'uso

  • PDF file, 2.5 MB
  • 30 May 2023

Domande frequenti

Risoluzione dei problemi

Garanzia e assistenza

Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto

Garanzia

Le nostre politiche di garanzia dei prodotti

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti