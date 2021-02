L'efficacia di un purificatore d'aria viene misurata mediante il tasso di erogazione di aria pulita, definito CADR. Si tratta del flusso d'aria massimo (quanta aria viene erogata) moltiplicato per la sua efficienza (quanta riesce a catturarne).

Tanto più alto è il CADR e meglio è. Ma non garantisce che il purificatore d'aria sarà in grado di gestire la stanza in cui si trova. Ecco perché organizziamo i nostri purificatori d'aria su questa pagina in base alle dimensioni della camera a cui si adattano, per aiutarti a fare le scelte giuste per la tua casa e la tua famiglia.