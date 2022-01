La ricarica completa dell'aspirapolvere Philips Cordless richiede circa 5 ore, quando è completamente scarico.



Non è necessario interrompere la ricarica dell'aspirapolvere Philips Cordless quando la batteria è completamente carica. È possibile continuare la ricarica per tutto il tempo che si ritiene necessario senza che ciò influisca negativamente in alcun modo. Il tipo di batteria dell'apparecchio può essere caricato in modo permanente senza danneggiarne la qualità, la durata e la vita utile.



Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo (> 1 mese), caricare l'apparecchio fino al 50% (a metà) e scollegarlo prima di riporlo. Si sconsiglia di riporre l'apparecchio con la batteria scarica poiché quest'ultima potrebbe subire danni irreversibili.