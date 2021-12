Imparare a fare il burro all’aglio o il burro alle erbe in casa è un ottimo modo per aggiungere un sapore extra a qualsiasi piatto. Sia il burro all’aglio che quello alle erbe sono molto versatili e possono essere usati in moltissime ricette per saltare, cuocere o grigliare. Fare il burro in casa è più semplice di quanto si pensi. Continua nella lettura per scoprire come fare il burro aromatizzato alle erbe e quello all’aglio in modo rapido e semplice con la nostra guida.