Come fare il cappuccino a casa



Come fare il cappuccino? Caffè espresso, latte caldo e schiuma di latte: senza dubbio questi sono i tuoi ingredienti preferiti se il cappuccino è la tua bevanda di caffè prediletta; se hai questi prodotti a casa, insieme a una macchina per caffè espresso, puoi gustare un cappuccino ogni mattina. È ora di diventare il barista di casa imparando come fare il cappuccino a casa con la macchina del caffè. Lasciati guidarein questo processo, con i migliori consigli su come montare il latte per ottenere lo strato di schiuma perfetto. Iniziamo!