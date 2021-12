Non importa quanto bene tu pulisca il tuo pavimento in laminato, nel tempo potrebbe comunque perdere la sua brillantezza originale. Ciò può essere dovuto a uno strato sottile di sporco oppure a residui di detersivo e macchie d’acqua. Ma niente panico! Oltre a insegnarti come pulire il pavimento in laminato, abbiamo in serbo per te alcuni consigli per lucidare il pavimento laminato e ripristinare la sua brillantezza.

Prova a pulirlo con una miscela di acqua e aceto dopo aver passato l’aspirapolvere.

Risciacqualo con acqua calda.

Infine, lucida il pavimento in laminato con un panno morbido asciutto.



Seguendo questi semplici passaggi riuscirai a lucidare il pavimento in laminato restituendogli tutta la sua lucentezza.



Adesso sai come pulire il pavimento in laminato perfettamente e come prendertene cura. Per ricapitolare: proteggi il pavimento da graffi, sporcizia e liquidi; usa un buon aspirapolvere e uno spazzolone piatto; ridai brillantezza al laminato con l’aceto e lucida con un panno morbido. Ora sei davvero pronto!