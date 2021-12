Ci sono due passaggi fondamentali per una perfetta pulizia del pavimento in pvc, dalla lucidatura dopo l’installazione ai trucchi e i consigli per una pulizia regolare.



Fase 1: lucidare il pvc appena installato



Un “no” deciso all’utilizzo di cera per mobili sul pavimento in pvc. Tuttavia, è necessario usare un prodotto apposito per sigillare il tuo nuovo pavimento: questo è un ottimo modo per aiutarlo a brillare. Il pavimento in pvc appena installato deve essere pulito a fondo prima di essere utilizzato tutti i giorni.

Puliscilo a secco con uno straccio per rimuovere qualsiasi tipo di sporcizia.

Successivamente, utilizza un prodotto specifico per pulire la superficie del pavimento in pvc. Questo rinforza la tenuta e rende lucido il pavimento.



Fase 2: come pulire il pavimento in pvc velocemente



Per una pulizia del pavimento in pvc ideale, bisogna prima passare l’aspirapolvere, proprio come per il linoleum. Dopo, è necessario lavare il pavimento con acqua e un po’ di detergente liquido o un prodotto pensato apposta per il pvc. Cerca di pulire il tuo pavimento in pvc regolarmente con un aspirapolvere e lavalo con uno straccio almeno una volta a settimana.



Attenzione: Per un’accurata pulizia del tuo pavimento in pvc, fai attenzione ai seguenti passaggi: