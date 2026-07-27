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Garanzia di 2 anni
FC6726/01
Mini Turbo Spazzola
Tecnologia PowerCyclone 7
2 in 1: scopa elettrica/aspirabriciole
Spazzola Mini Turbo
La spazzola di aspirazione a 180° è progettata per una rimozione efficace e potente del 98% di polvere e sporco a ogni passata, su tutti i tipi di pavimento, anche nei punti più difficili da raggiungere.
Polvere, lanugine, capelli e briciole sono facili da individuare ed eliminare con le luci LED della spazzola di SpeedPro. I LED della spazzola rivelano la polvere e la sporcizia nascoste durante la pulizia.
Le batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni da 21,6V garantiscono fino a 40 minuti di autonomia in modalità normale e 20 minuti in modalità Turbo, prima di dover effettuare la ricarica.
Recensioni
Per prestazioni ottimali, lava il filtro a mano ogni 2 settimane. Strizzalo fino a quando l'acqua non fuoriesce pulita. Lascialo asciugare per 24 ore prima di riutilizzarlo.