Magari non è visibile a occhio nudo, ma la polvere può raccogliersi sugli arredi in tessuto, come i divani, i tappeti e perfino le tende. Per rimuovere la polvere dagli arredi in tessuto, prova ad aspirarla con una aspirapolvere adatta, come la scopa elettrica 8000 Series con spazzole integrate. Alcuni tipi di tende e rivestimenti possono essere lavati tranquillamente anche in lavatrice, ma ricordati di controllare prima l’etichetta.