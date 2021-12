Che si tratti di parquet pregiato, rustico o di legno massello, un pavimento in legno è un investimento di lunga durata. Ciò, tuttavia, dipende da come te ne prendi cura e se sai come farlo, altrimenti potrebbe perdere velocemente il suo fascino. Continua a leggere questa semplice guida, che mira a spiegarti come pulire il parquet e ti fornisce trucchi e suggerimenti per il suo mantenimento, così potrai goderti il tuo pavimento in legno per molti anni.