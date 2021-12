Come pulire un materasso: 5 consigli utili



Se sei fortunato, passi almeno otto ore sul materasso ogni notte. È il tempo sufficiente affinché sudore, polvere e cellule morte della pelle si annidino tra le lenzuola e il materasso. La biancheria da letto è facile da pulire, ma come pulire un materasso a casa? Non è così difficile come sembra, soprattutto se scegli di seguire i nostri consigli su come igienizzare il materasso e dormire sonni tranquilli.



Attenzione: questi consigli valgono per un materasso con superficie in tessuto come quelli a molle, ma potrebbero non essere adatti a un materasso in lattice o memory foam. In caso di dubbi, contatta il tuo rivenditore o controlla le istruzioni del manuale d’uso.