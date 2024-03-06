L'aspirapolvere cordless Philips serie 8000 mostra un codice di errore

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Per conoscere il significato dei codici di errore dell'aspirapolvere cordless Philips serie 8000, consultare le sezioni riportate di seguito.
Errore E1
Un errore E1 indica che l'apparecchio non funziona correttamente. Rimuovere la batteria (vedere l'immagine), attendere 10 secondi, quindi reinserire la batteria. Se questo non risolve il problema, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips per ulteriore assistenza tramite www.philips.com/support.
Errore E2
Un errore E2 indica che l'apparecchio è in funzione a una temperatura inferiore a quella di funzionamento. Portare l'apparecchio in una stanza più calda. Non riporre, ricaricare o utilizzare l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
Errore E3
Un errore E3 indica che l'apparecchio è in funzione a una temperatura superiore a quella di funzionamento. Portare l'apparecchio in una stanza più fredda. Non riporre, ricaricare o utilizzare l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.
Errore E5
Un errore E5 indica che la batteria è danneggiata. Portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips per ulteriore assistenza tramite http://www.philips.com/support.
Errore E9
Un errore E9 indica che la bocchetta è in funzione a una temperatura superiore a quella di funzionamento. Spegnere l'apparecchio e attendere 15 minuti. Quindi controllare se l'alloggiamento superiore della bocchetta è ancora caldo. Se la bocchetta è ancora calda, attendere più tempo affinché si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provare a riaccendere l'apparecchio.
Errore i4
Un errore i4 indica che la bocchetta è ostruita. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo le istruzioni indicate nel manuale dell'utente. Dopodiché, controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio.
Errore i5
Un errore i5 indica che un oggetto esterno è bloccato nel passaggio del flusso di aria. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo i passaggi nel manuale dell'utente e controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio.
Errore i6
Un errore i6 indica che l'adattatore non è stato rimosso. Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere l'adattatore.
Errore i7
Un errore i7 indica che si sta utilizzando un adattatore errato. Per caricare l'apparecchio, utilizzare solo l'adattatore originale.
Errore i8
Se sul dispositivo viene visualizzato un codice di errore i8, ciò indica che il filtro è sporco. Per risolvere questo problema, è necessario pulire il filtro seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente (immagini 9-16) o guardando il video riportato di seguito.
Se si continua a visualizzare il codice di errore i8 anche dopo la pulizia del filtro, si consiglia di sostituire il filtro. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni sei mesi.
Se si continua a visualizzare il codice di errore i8 anche dopo la pulizia del filtro, provare le seguenti soluzioni:
Errore E1 (o 13)
Un errore E1 (potrebbe sembrare 13 guardando il display capovolto) indica che l'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è stato utilizzato, riposto o ricaricato a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C. Scollegare l'aspirapolvere dal caricatore e portarlo in una stanza con una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C (41 - 104 °F). Attendere qualche minuto affinché l'apparecchio allinei la sua temperatura all'ambiente e riprovare a utilizzarlo. Se il codice di errore persiste, contattare Philips per ulteriore assistenza tramite http://www.philips.com/support.
Errore E4 (o h3)
Un errore E4 (potrebbe sembrare h3 guardando il display capovolto) indica che la spazzola a rullo dell'aspirapolvere cordless Philips SpeedPro Max è bloccata.
Per risolvere il problema, spegnere l'apparecchio, controllare la spazzola a rullo e rimuovere eventuali ostruzioni come capelli, lanugine, sporcizia o polvere. È possibile eseguire questa operazione seguendo questi passaggi:
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XC8347/01R1, XC8149/01R1, XC8055/01. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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