L'aspirapolvere cordless Philips serie 8000 mostra un codice di errore

Errore E1

Un errore E1 indica che l'apparecchio non funziona correttamente. Rimuovere la batteria (vedere l'immagine), attendere 10 secondi, quindi reinserire la batteria. Se questo non risolve il problema, portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips per ulteriore assistenza tramite www.philips.com/support.



Errore E2

Un errore E2 indica che l'apparecchio è in funzione a una temperatura inferiore a quella di funzionamento. Portare l'apparecchio in una stanza più calda. Non riporre, ricaricare o utilizzare l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.



Errore E3

Un errore E3 indica che l'apparecchio è in funzione a una temperatura superiore a quella di funzionamento. Portare l'apparecchio in una stanza più fredda. Non riporre, ricaricare o utilizzare l'apparecchio a una temperatura inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C.



Errore E5

Un errore E5 indica che la batteria è danneggiata. Portare l'apparecchio presso un centro di assistenza Philips o contattare Philips per ulteriore assistenza tramite http://www.philips.com/support.



Errore E9

Un errore E9 indica che la bocchetta è in funzione a una temperatura superiore a quella di funzionamento. Spegnere l'apparecchio e attendere 15 minuti. Quindi controllare se l'alloggiamento superiore della bocchetta è ancora caldo. Se la bocchetta è ancora calda, attendere più tempo affinché si raffreddi. Una volta che la bocchetta si è raffreddata, provare a riaccendere l'apparecchio.



Errore i4

Un errore i4 indica che la bocchetta è ostruita. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo le istruzioni indicate nel manuale dell'utente. Dopodiché, controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio.



Errore i5

Un errore i5 indica che un oggetto esterno è bloccato nel passaggio del flusso di aria. Controllare che l'apparecchio sia spento. Pulire la bocchetta seguendo i passaggi nel manuale dell'utente e controllare il tubo rimuovendolo dall'apparecchio principale. Rimuovere l'oggetto dalla bocchetta o dal tubo e riavviare l'apparecchio.



Errore i6

Un errore i6 indica che l'adattatore non è stato rimosso. Prima di utilizzare l'apparecchio, rimuovere l'adattatore.



Errore i7

Un errore i7 indica che si sta utilizzando un adattatore errato. Per caricare l'apparecchio, utilizzare solo l'adattatore originale.



Errore i8

Se sul dispositivo viene visualizzato un codice di errore i8, ciò indica che il filtro è sporco. Per risolvere questo problema, è necessario pulire il filtro seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente (immagini 9-16) o guardando il video riportato di seguito.

Se si continua a visualizzare il codice di errore i8 anche dopo la pulizia del filtro, si consiglia di sostituire il filtro. Per prestazioni ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni sei mesi.

Se si continua a visualizzare il codice di errore i8 anche dopo la pulizia del filtro, provare le seguenti soluzioni:

Prestare particolare attenzione durante la pulizia dell'alloggiamento del filtro; è utile scuoterlo con forza su un cestino dell'immondizia finché non fuoriesce più polvere dall'alloggiamento del filtro.

Se si dispone di un filtro pulito di ricambio, è possibile sostituire il vecchio filtro con quello nuovo, quindi pulire il vecchio separatore schiuma e l'alloggiamento del filtro con l'aspirabriciole.

Se si dispone di un altro aspirapolvere o di un mini aspirapolvere, è possibile utilizzarlo per aspirare facilmente sia il separatore schiuma che l'alloggiamento del filtro.

Se le istruzioni sopra riportate non risolvono il problema e si continua a visualizzare il codice di errore codice i8, è probabile che il filtro debba essere sostituito. È possibile acquistare nuovi filtri (XV1681/01) sul negozio online di Philips all'indirizzo www.philips.com/support o presso il proprio rivenditore Philips.

Nota: il consiglio relativo alla sostituzione dopo sei mesi è indicativo, poiché il livello di sporcizia del filtro dipende in gran parte dal suo utilizzo.

Errore i10