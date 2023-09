Assistenza Philips

Quali funzioni supporta la macchina da caffè Saeco collegata?

Le macchine da caffè Saeco con connettività Wi-Fi integrata sono abilitate per la connessione diretta a Internet senza che l'utente debba installare un'app sul proprio dispositivo mobile. Questa funzione di connettività apre un mondo di nuove funzionalità. Gli aggiornamenti automatici regolari del software garantiscono un miglioramento costante delle prestazioni e della sicurezza della macchina, con l'abilitazione di nuove funzioni e l'aggiornamento continuo dei contenuti. La connettività Wi-Fi integrata è disponibile per arricchire l'esperienza dell'utente e aiutarlo a ottenere il massimo dalla macchina.



Di seguito sono riportate le funzioni più importanti rilasciate in base alla data/versione del software.



Collegando la macchina alla rete Wi-Fi e creando un account My Saeco, è possibile provare tutte le funzionalità della macchina.



I servizi riportati di seguito sono soggetti a modifiche e, nel tempo, possono essere sbloccati nuovi Paesi o funzionalità; si consiglia pertanto di tenere sempre aggiornato il software della macchina. L'aggiornamento è essenziale per proteggere la privacy e per il corretto funzionamento della macchina.



Suggerimento per continuare a ricevere automaticamente gli aggiornamenti sulla macchina:

Assicurarsi che la macchina rimanga collegata a una presa elettrica e alla rete Wi-Fi, che l'informativa sulla privacy e l'account My Saeco siano abilitati e che sia selezionata la funzione "Ricevi aggiornamento automatico".