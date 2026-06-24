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I dischi di caffè della macchina da caffè Saeco sono annacquati

La consistenza dei dischi di caffè della macchina da caffè Saeco è legata alle impostazioni della macchina e al tipo di bevande erogate. Leggere di seguito per trovare le soluzioni.

I dischi di caffè della macchina da caffè Saeco sono annacquati

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SM8780/00 , SM8885/00 , SM8889/00 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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