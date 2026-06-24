I dischi di caffè della macchina da caffè Saeco sono annacquati

Provare diverse impostazioni per ottenere il sapore del caffè preferito. Se si modificano le impostazioni della macchina, cambierà anche il sapore del caffè e la consistenza dei dischi dei fondi. Ad esempio, modificare le impostazioni del macinacaffè (più fine) o della quantità di caffè (inferiore) e riprovare.

• Un'impostazione di macinatura grossolana produce un caffè meno forte e un disco più annacquato

• Un caffè dal volume maggiore rende il caffè meno forte e aumenta il contenuto di acqua nel disco

• Un'impostazione di aroma più leggero comporta un disco di caffè più annacquato

Nota: Dopo aver modificato l'impostazione del macinacaffè preparare 5-7 tazze di caffè, in modo che il sistema abbia il tempo di adattarsi alla nuova impostazione.