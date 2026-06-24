I dischi di caffè della macchina da caffè Saeco sono annacquati
La consistenza dei dischi di caffè della macchina da caffè Saeco è legata alle impostazioni della macchina e al tipo di bevande erogate. Leggere di seguito per trovare le soluzioni.
È possibile che le prime tazze erogate siano annacquate, poiché il sistema Saeco Adapting System è ancora in fase di adattamento. Preparare altre 5-7 tazze di caffè, quindi la consistenza del disco dei fondi di caffè dovrebbe migliorare.
• Dopo aver preparato un "prodotto a bassa pressione" come un caffè americano, un cafè creme o un caffè tradizionale. I dischi dei fondi di caffè saranno sempre umidi e nel recipiente dei fondi sarà visibile una quantità maggiore di acqua • Dopo il ciclo automatico di risciacquo/pulizia, nel recipiente dei fondi di caffè rimane dell'acqua che bagna i dischi di caffè
Provare diverse impostazioni per ottenere il sapore del caffè preferito. Se si modificano le impostazioni della macchina, cambierà anche il sapore del caffè e la consistenza dei dischi dei fondi. Ad esempio, modificare le impostazioni del macinacaffè (più fine) o della quantità di caffè (inferiore) e riprovare. • Un'impostazione di macinatura grossolana produce un caffè meno forte e un disco più annacquato • Un caffè dal volume maggiore rende il caffè meno forte e aumenta il contenuto di acqua nel disco • Un'impostazione di aroma più leggero comporta un disco di caffè più annacquato Nota: Dopo aver modificato l'impostazione del macinacaffè preparare 5-7 tazze di caffè, in modo che il sistema abbia il tempo di adattarsi alla nuova impostazione.
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