La temperatura di cottura di Philips Airfryer XXL Premium potrebbe essere troppo elevata perché l'apparecchio è preriscaldato o non si è sufficientemente raffreddato tra due cotture. In questo caso, tenere il cassetto aperto per alcuni minuti per raffreddarlo. Una volta trascorso questo periodo di tempo, chiudere il cassetto e avviare nuovamente il programma Smart Chef.