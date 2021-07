Non riesco a mettere in pausa Philips Airfryer XXL Premium durante la cottura con un programma Smart Chef

Non è possibile mettere in pausa il programma Smart Chef di Philips Airfryer XXL Premium, altrimenti il calcolo della temperatura e del tempo di cottura non funzionerebbe.



Se è necessario aprire l'apparecchio durante la cottura, per controllare lo stato del cibo o per agitarlo o ruotarlo, il tempo di cottura viene regolato di conseguenza.