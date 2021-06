Sporcizia o capelli possono restare intrappolati sotto la spazzola dell'aspirapolvere Philips senza filo PowerPro Duo e PowerPro Aqua. Ciò potrebbe causare il blocco della spazzola a rullo.



Per risolvere il problema, seguire la procedura riportata di seguito per pulire la spazzola dell'aspirapolvere senza filo:



1. Spegnere l'apparecchio ed estrarre il filtro premendo l'apposito tasto

2. Rimuovere il filtro in schiuma;

3. Pulire il filtro in schiuma sotto l'acqua corrente

4. Lasciare asciugare il filtro per 24 ore prima di reinserirlo nell'apparecchio