L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene

Se l'aspirapolvere cordless non scorre facilmente sui tappeti, consultare le istruzioni riportate di seguito per risolvere il problema.
Si consiglia di scegliere l'impostazione più bassa per l'aspirazione dei tappeti con l'aspirapolvere cordless, soprattutto in caso di tappeti a pelo lungo. Le impostazioni più alte sono molto potenti e potrebbero produrre un'eccessiva aspirazione del tappeto, impedendo all’apparecchio di scorrere facilmente.
Con l'aspirapolvere cordless Philips, potrebbe essere più difficile aspirare i tappeti da determinate angolazioni. Ciò può essere dovuto alla direzione dei peli del tappeto. Se si riscontrano problemi nella pulizia del tappeto in una direzione, provare a cambiare verso fino a quando si troverà l’angolazione che offre la migliore scorrevolezza del movimento. È inoltre possibile abbassare l'angolazione del tubo in modo che la spazzola scorra facilmente sul tappeto. Si consiglia di aspirare il tappeto nella direzione dei peli. È anche possibile provare a ridurre la potenza e abbassare l'altezza di tenuta.
Oltre alle due grandi ruote sul retro della bocchetta, sono presenti anche due ruote più piccole nell'angolo inferiore anteriore della stessa. Rimuovere regolarmente la sporcizia accumulata intorno alle ruote della bocchetta può contribuire a garantire prestazioni ottimali.
Le informazioni riportate di seguito si applicano solo alle serie 8000 e 7000 cordless. Per un rilevamento ottimale del tipo di pavimento, attivare la funzione di riconoscimento dedicata nel menu digitale.
Nota: confermare la selezione premendo il pulsante del menu.
Per istruzioni più dettagliate, guardare il video riportato di seguito.
Questi passaggi non hanno risolto il problema? Per ulteriore assistenza, contattare Philips all'indirizzo http://www.philips.com/support
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›