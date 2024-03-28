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L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene

Se l'aspirapolvere cordless non scorre facilmente sui tappeti, consultare le istruzioni riportate di seguito per risolvere il problema.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6826/01R1 , XC3031/01R1 , XC3133/01R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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