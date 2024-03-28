L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene

Con l'aspirapolvere cordless Philips, potrebbe essere più difficile aspirare i tappeti da determinate angolazioni. Ciò può essere dovuto alla direzione dei peli del tappeto. Se si riscontrano problemi nella pulizia del tappeto in una direzione, provare a cambiare verso fino a quando si troverà l’angolazione che offre la migliore scorrevolezza del movimento.

È inoltre possibile abbassare l'angolazione del tubo in modo che la spazzola scorra facilmente sul tappeto. Si consiglia di aspirare il tappeto nella direzione dei peli. È anche possibile provare a ridurre la potenza e abbassare l'altezza di tenuta.