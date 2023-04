Rileva i tappeti e aumenta automaticamente la potenza di aspirazione

Il robot aumenta automaticamente la potenza di aspirazione quando passa su un tappeto o sulla moquette per catturare il pulviscolo nascosto in profondità nel tessuto. Il robot dispone di quattro diversi livelli di aspirazione: Eco, per una pulizia efficiente con basso consumo energetico e basso livello di rumorosità; Normal, per una pulizia regolare e una rimozione efficace del pulviscolo dai pavimenti; High, per una pulizia accurata di pavimenti di grandi dimensioni; Max, ideale per rimuovere i frammenti di sporco più grandi, come le briciole.