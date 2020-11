Rimuove tutti i batteri, composti organici dannosi e cloro

Il filtro Micro Pure è un sistema di filtraggio multiplo che rimuove tutti i batteri, impurità e cattivi odori e garantisce acqua potabile pulita, sicura e gradevole. È formato da una membrana in fibra vuota all'avanguardia, che contiene oltre 520 miliardi di micro-pori per una rimozione dei batteri efficace al 99,99%, e carbone attivo granulare che elimina il cloro, l'odore e il sapore sgradevoli. Il filtro inoltre conserva tutti i minerali preziosi per la salute contenuti nell'acqua.