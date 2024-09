Guanto 2 in 1: per i viaggi e la protezione da bruciature

Il sistema di stiratura a vapore portatile Philips 5000 è dotato dell'accessorio da viaggio 2 in 1 che ti consente di tenerlo riposto in modo ordinato e al sicuro da urti ovunque tu vada. Inoltre, qualunque sia l'outfit che porti con te potrai vaporizzarlo in modo sicuro in pochi minuti, in quanto l'accessorio si trasforma in un guanto di sicurezza, per proteggerti anche da ustioni accidentali da vapore, in casa o quando sei via.