Bassi forti e potenti che senti davvero

Bassi potenti per un'esperienza di ascolto eccezionale. Non lasciarti ingannare dal design sottile, i driver appositamente progettati e le aperture per i bassi producono frequenze ultrabasse per creare la sonorità esclusiva Bass+. Il volume acustico separato è utilizzato per garantire assoluta uniformità delle prestazioni dei bassi in ogni produzione.