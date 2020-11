Composizione esclusiva delle setole della spazzola per la pulizia del viso

Tutte le spazzole VisaPure sono dotate dell'esclusiva tecnologia con setole 5-in-1. Ciascuna setola è stata levigata due volte e le estremità morbide come la seta garantiscono una scorrevolezza impareggiabile. Le setole VisaPure sono extra lunghe per il massimo comfort della pelle. Per garantirne l'efficacia, le setole VisaPure sono 3 volte più piccole dei tuoi pori e la spazzola densa raggiunge più pori in un unico trattamento per offrirti un'eccezionale sensazione di morbidezza durante la pulizia. Il materiale delle setole è selezionato appositamente per essere resistente all'acqua.