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Fuori produzione

VisaPure AdvancedDispositivo per la cura del viso

SC5363/10

4.6
| (927) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto
Dona una pelle morbida, rivitalizzata e rigenerata
Regalati un dispositivo per la cura del viso a 3 fasi con un programma personalizzato di pulizia e cura, ideale per soddisfare le esigenze delle pelli sensibili. La pulizia delicata è studiata per ammorbidire e lenire la pelle, mentre il massaggio rilassante e tonificante è dedicato al viso e agli occhi per una sensazione rivitalizzante e rinfrescante.
Vedi tutti i vantaggi

Ideale per pelli sensibili, facilmente irritabili

Dona una pelle morbida, rivitalizzata e rigenerata

  • Tecnologia DualMotion personalizzata

  • Sensibile, massaggio, occhi riposati

  • 3 testine,astuccio,porta testine

  • 2 impostazioni velocità

Sviluppato in collaborazione con dermatologi

Dottori e dermatologi asiatici e europei hanno contribuito alla fase di sviluppo di questa spazzola intelligente che tiene conto delle esigenze di una pelle sensibile e facilmente irritabile.

Pass. 1: delicata pulizia della pelle

Pass. 1: delicata pulizia della pelle

VisaPure Advanced, con la sua spazzola intelligente e delicata, pulisce la pelle in modo gentile, lasciandola morbida e radiosa. Le 32.000 setole ultrasottili sono progettate per offrire una pulizia estremamente delicata. Grazie al tag NFC integrato nella spazzola, puoi programmare livelli inferiori di rotazioni, vibrazioni e durata in base alla sensibilità della tua pelle. Regalati i vantaggi di una testina personalizzata che si adatta alle tue esigenze, con livelli di intensità giusti per la tua pelle.

Pass. 2: massaggio rivitalizzante

Pass. 2: massaggio rivitalizzante

La testina per il massaggio rivitalizzante garantisce un massaggio rilassante e rivitalizzante. In tal modo rilassa i muscoli facciali, donando un'esperienza rigenerante. Ti regala la sensazione di 750 tocchi delicati che massaggiano la pelle. Oltre agli effetti rilassanti, un massaggio offre un'ampia gamma di vantaggi alla pelle. Stimola la circolazione, che porta ossigeno e sostanze nutrienti all'epidermide per miglioramenti significativi, e conferisce una tonalità radiosa alla pelle sensibile.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

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Recensioni

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4.6

su 5

927

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

23/05/2018

Italia

Italia

Viso splendente

Ho regalato questo prodotto alla mia ragazza e ne è rimasta subito entusiasta. Fin dall'inizio si avvertono gli effetti benefici combinati delle 3 diverse testine per pulire il viso, distenderlo e massaggiare delicatamente il contorno occhi. La ricarica è rapidissima, la pulizia semplice e veloce. Un pratico astuccio lo rende adatto ai viaggi, mentre a casa le testine si possono appoggiare comodamente su un piccolo espositore per verle sempre a portata di mano. Lo consiglio assolutamente per sperimentare una pelle del viso più elastica, distesa e tonica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso

Sì, consiglio questo prodotto

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13/04/2018

Italia

Italia

Crea dipendenza

È semplicemente Favoloso. Non riesco più a farne a meno, la pelle è più luminosa grazie alle molteplici testine specifiche per ogni esigenza, semplicemente fantastico.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5363/10 Dispositivo per la cura del viso

Sì, consiglio questo prodotto

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10/04/2018

Italia

Italia

OTTIMO

Consigliatomi anche da dermatologo, ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

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Sì, consiglio questo prodotto

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