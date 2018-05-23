L'utilizzo è semplice ed intuitivo. La carica dura davvero tantissimo e la differenza sul viso e è percepibile fin dal primo utilizzo. Ero titubante perché conoscendomi credevo che l'avrei usato solo all'inizio e poi mi sarei stufata oppure non avrei più trovato il tempo ...invece tutto il procedimento è talmente veloce che ci metto meno tempo di prima e i risultati sono fantastici.