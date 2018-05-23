Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Tecnologia DualMotion personalizzata
Sensibile, massaggio, occhi riposati
3 testine,astuccio,porta testine
2 impostazioni velocità
Dottori e dermatologi asiatici e europei hanno contribuito alla fase di sviluppo di questa spazzola intelligente che tiene conto delle esigenze di una pelle sensibile e facilmente irritabile.
VisaPure Advanced, con la sua spazzola intelligente e delicata, pulisce la pelle in modo gentile, lasciandola morbida e radiosa. Le 32.000 setole ultrasottili sono progettate per offrire una pulizia estremamente delicata. Grazie al tag NFC integrato nella spazzola, puoi programmare livelli inferiori di rotazioni, vibrazioni e durata in base alla sensibilità della tua pelle. Regalati i vantaggi di una testina personalizzata che si adatta alle tue esigenze, con livelli di intensità giusti per la tua pelle.
La testina per il massaggio rivitalizzante garantisce un massaggio rilassante e rivitalizzante. In tal modo rilassa i muscoli facciali, donando un'esperienza rigenerante. Ti regala la sensazione di 750 tocchi delicati che massaggiano la pelle. Oltre agli effetti rilassanti, un massaggio offre un'ampia gamma di vantaggi alla pelle. Stimola la circolazione, che porta ossigeno e sostanze nutrienti all'epidermide per miglioramenti significativi, e conferisce una tonalità radiosa alla pelle sensibile.
4.6
su 5
927
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Rikyro
23/05/2018
Italia
Viso splendente
Ho regalato questo prodotto alla mia ragazza e ne è rimasta subito entusiasta. Fin dall'inizio si avvertono gli effetti benefici combinati delle 3 diverse testine per pulire il viso, distenderlo e massaggiare delicatamente il contorno occhi. La ricarica è rapidissima, la pulizia semplice e veloce. Un pratico astuccio lo rende adatto ai viaggi, mentre a casa le testine si possono appoggiare comodamente su un piccolo espositore per verle sempre a portata di mano. Lo consiglio assolutamente per sperimentare una pelle del viso più elastica, distesa e tonica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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Dany72
13/04/2018
Italia
Crea dipendenza
È semplicemente Favoloso. Non riesco più a farne a meno, la pelle è più luminosa grazie alle molteplici testine specifiche per ogni esigenza, semplicemente fantastico.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5363/10 Dispositivo per la cura del viso
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Funkpreacher
10/04/2018
Italia
OTTIMO
Consigliatomi anche da dermatologo, ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
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