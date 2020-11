Testina intelligente per pelli sensibili con tag NFC

La testina intelligente per pelli sensibili include un tag NFC. Ciò consente alla spazzola di includere un programma specifico per pelli sensibili, con una velocità di rotazione più bassa del 10%, vibrazioni inferiori del 25% e una durata il 20% più breve, per un trattamento ancora più delicato. Grazie alle impostazioni di pulizia specifiche per la zona a U e a T, potrai contare sulla routine di pulizia ideale per la tua pelle sensibile. Il risultato? Una pulizia più accurata rispetto a quella eseguita con le mani, ma ugualmente delicata. Regalati i vantaggi di una testina personalizzata che si adatta alle tue esigenze con livelli di intensità giusti per pelli sensibili e fragili.