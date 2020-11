Esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione

La spazzola ruota e vibra. Il movimento pulsante verticale solleva delicatamente le impurità della pelle come le cellule morte, lo sporco e i residui di trucco. Il movimento rotatorio spazza via le impurità, lasciando la pelle profondamente pulita. I movimenti coordinati delle setole ti offrono una pulizia comoda e completa come mai prima.