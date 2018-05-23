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Fuori produzione

VisaPure AdvancedDispositivo per la cura del viso

SC5370/10

4.6

| (927) Recensioni | 96% di utenti consiglia questo prodotto

2 Riconoscimenti

Pelle rivitalizzata, radiosa e rigenerata

VisaPure Advanced è un dispositivo per la cura del viso che offre un trattamento completo alla tua pelle. Sarà immediatamente più radiosa, rivitalizzata, rinfrescata, morbida e dall'aspetto sano e pulito.

Vedi tutti i vantaggi

Pulizia e dermocosmesi avanzata

Pelle rivitalizzata, radiosa e rigenerata

  • Tecnologia DualMotion personalizzata

  • Pulizia, Massaggio, Occhi riposati

  • 3 testine,astuccio,porta testine

  • 2 impostazioni velocità

Le testine sono facili da pulire con acqua calda e sapone

Le testine sono facili da pulire. Basta pulirle nel lavandino con acqua calda e sapone.

Tecnologia DualMotion personalizzata, riconoscimento intelligente testine

Tecnologia DualMotion personalizzata, riconoscimento intelligente testine

VisaPure Advanced è dotato di tecnologia DualMotion personalizzata. Ogni testina che viene fornita con VisaPure avrà livelli specifici di rotazione e vibrazione. Sia l'impugnatura, sia le nuove testine sono dotate di un innovativo tag NFC che consente il riconoscimento avanzato delle testine. Questo significa che, una volta inserita, l'impugnatura riconosce immediatamente la specifica testina. In questo modo, con la tecnologia DualMotion personalizzata, si possono utilizzare programmi specifici in base ai vantaggi che si vogliono ottenere sulla pelle.

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

Migliora l'assorbimento dei tuoi prodotti di dermocosmesi preferiti

La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, vengono assorbiti meglio dalla pelle.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Riconoscimenti

  • Immagine di AWARD-612383
  • Immagine di AWARD-612371

Recensioni

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4.6

su 5

927

Recensioni

96%

di utenti consiglia questo prodotto

23/05/2018

Italia

Italia

Viso splendente

Ho regalato questo prodotto alla mia ragazza e ne è rimasta subito entusiasta. Fin dall'inizio si avvertono gli effetti benefici combinati delle 3 diverse testine per pulire il viso, distenderlo e massaggiare delicatamente il contorno occhi. La ricarica è rapidissima, la pulizia semplice e veloce. Un pratico astuccio lo rende adatto ai viaggi, mentre a casa le testine si possono appoggiare comodamente su un piccolo espositore per verle sempre a portata di mano. Lo consiglio assolutamente per sperimentare una pelle del viso più elastica, distesa e tonica.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso

13/04/2018

Italia

Italia

Crea dipendenza

È semplicemente Favoloso. Non riesco più a farne a meno, la pelle è più luminosa grazie alle molteplici testine specifiche per ogni esigenza, semplicemente fantastico.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5363/10 Dispositivo per la cura del viso

Sì, consiglio questo prodotto

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10/04/2018

Italia

Italia

OTTIMO

Consigliatomi anche da dermatologo, ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Pulizia 10 volte più efficace rispetto a quella manuale ma altrettanto delicata. Rispetto alla rimozione manuale del trucco.