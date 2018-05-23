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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Pelle rivitalizzata, radiosa e rigenerata
VisaPure Advanced è un dispositivo per la cura del viso che offre un trattamento completo alla tua pelle. Sarà immediatamente più radiosa, rivitalizzata, rinfrescata, morbida e dall'aspetto sano e pulito.
Tecnologia DualMotion personalizzata
Pulizia, Massaggio, Occhi riposati
3 testine,astuccio,porta testine
2 impostazioni velocità
Le testine sono facili da pulire. Basta pulirle nel lavandino con acqua calda e sapone.
VisaPure Advanced è dotato di tecnologia DualMotion personalizzata. Ogni testina che viene fornita con VisaPure avrà livelli specifici di rotazione e vibrazione. Sia l'impugnatura, sia le nuove testine sono dotate di un innovativo tag NFC che consente il riconoscimento avanzato delle testine. Questo significa che, una volta inserita, l'impugnatura riconosce immediatamente la specifica testina. In questo modo, con la tecnologia DualMotion personalizzata, si possono utilizzare programmi specifici in base ai vantaggi che si vogliono ottenere sulla pelle.
La pulizia con VisaPure consente di rimuovere più residui di trucco, impurità e cellule morte. Grazie al profondo effetto di pulizia, i tuoi prodotti per la cura della pelle, come creme, sieri ed essenze, vengono assorbiti meglio dalla pelle.
Riconoscimenti
4.6
su 5
927
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Rikyro
23/05/2018
Italia
Viso splendente
Ho regalato questo prodotto alla mia ragazza e ne è rimasta subito entusiasta. Fin dall'inizio si avvertono gli effetti benefici combinati delle 3 diverse testine per pulire il viso, distenderlo e massaggiare delicatamente il contorno occhi. La ricarica è rapidissima, la pulizia semplice e veloce. Un pratico astuccio lo rende adatto ai viaggi, mentre a casa le testine si possono appoggiare comodamente su un piccolo espositore per verle sempre a portata di mano. Lo consiglio assolutamente per sperimentare una pelle del viso più elastica, distesa e tonica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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Dany72
13/04/2018
Italia
Crea dipendenza
È semplicemente Favoloso. Non riesco più a farne a meno, la pelle è più luminosa grazie alle molteplici testine specifiche per ogni esigenza, semplicemente fantastico.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5363/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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Funkpreacher
10/04/2018
Italia
OTTIMO
Consigliatomi anche da dermatologo, ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
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Pulizia 10 volte più efficace rispetto a quella manuale ma altrettanto delicata. Rispetto alla rimozione manuale del trucco.