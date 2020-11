Sviluppato con esperti in massaggio giapponese

La testina per il massaggio rivitalizzante è stata sviluppata in collaborazione con esperti di massaggio giapponese del viso. Il programma dedicato DualMotion è ispirato a tecniche di massaggio note in tutto il mondo. La tecnica di massaggio nota come Petrissage offre un massaggio profondo che stimola la circolazione sanguigna e rilassa i muscoli, lasciando la pelle luminosa e rivitalizzata.