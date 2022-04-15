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SC5370/10
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È possibile usare il dispositivo per la pulizia del viso Philips VisaPure sotto la doccia?
Che detergente è possibile usare con Philips VisaPure?
Sul Philips VisaPure lampeggia una luce color ambra
È possibile condividere le testine?
Quando va sostituita la spazzola di Philips VisaPure?
Qual è la differenza tra VisaPure (Essential) e VisaPure Advanced?
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