Programma di 1 minuto (timer) per tutto il viso

Il viso può essere diviso in tre zone: zona a T, guancia sinistra e guancia destra. Philips VisaPure Essential consiglia di cambiare zona del viso ogni 20 secondi con una breve pausa. Il programma completo dura 1 minuto in seguito al quale Philips VisaPure Essential si spegne automaticamente per evitare il sovratrattamento.