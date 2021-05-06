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Fuori produzione

VisaPure EssentialDispositivo per la pulizia del viso

SC5278/13

4.5

| (1879) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Pulizia efficace e delicata della pelle a tendenza acneica

Il sistema VisaPure anti-impurità combatte i due stadi che precedono la formazione dell'acne con migliori risultati rispetto alla pulizia manuale: riduce il sebo e rimuove le cellule morte che potrebbero bloccare i pori.

Vedi tutti i vantaggi

Riduzione ancora più efficace dell'oleosità rispetto alla pulizia manuale

Pulizia efficace e delicata della pelle a tendenza acneica

  • Tecnologia DualMotion

  • Pulizia

  • 2 testine anti acne

  • 2 impostazioni velocità

Setole sottili e lunghe per raggiungere i pori meglio della pulizia manuale.

Setole sottili e lunghe per raggiungere i pori meglio della pulizia manuale.

La spazzola VisaPure anti-impurità dispone di setole lunghe e sottili in grado di raggiungere meglio i pori, per ridurre il sebo e rimuovere le cellule morte responsabili dell'ostruzione dei pori.

Setole in nylon che assorbono poca acqua

Sviluppando la spazzola anti-impurità, ci siamo impegnati a limitare l'effetto delle infezioni batteriche. In collaborazione con celebri dermatologi ed esperti del settore, abbiamo realizzato una spazzola che assorbe poca acqua e ostacola, così, lo sviluppo dei batteri.

Delicata sulla pelle a tendenza acneica

Delicata sulla pelle a tendenza acneica

Dottori e dermatologi hanno contribuito alla fase di sviluppo della spazzola per pelli con imperfezioni così da realizzare un dispositivo in grado di adattarsi alle necessità di ogni tipo di pelle con tendenza acneica.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

1879

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

06/05/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto per la pulizia del viso

Il dispositivo mi è arrivto in una bella confezione, con due testine di ricambio diverse, una custodia da viaggio e la sua base di ricarica. Prima di tutto bisogna scegliere la testina adatta alla propria pelle o al trattamento che si vuole eseguire, inserirla nel dispositivo è molto semplice. Io lo uso almeno 2-3 volte a settimana, anche sotto la doccia, con la testina per pelli normali. Prima bagno la spazzolina, poi bagno il viso e lo insapono con il mio detergente, a questo punto accendo il dispositivo e con movimenti circolari lo passo sulla pelle, quando il dispositivo si spegne da solo procedo al risciaquo sia della spazzolina con acqua calda che del viso. Le prime volte che si usa potrebbe irritare leggermente la pelle e sarebbe meglio usare la velocità più bassa ma con l'abitudine non darà più alcun rossore e la pelle sarà sempre più liscia e pulita, mi ritengo molto soddisfatta.

Pro

La batteria dura moltissimo, facile da usare, leggero

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-06

11/06/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho deciso di acquistare il VisaPure per pulire a fondo la pelle del viso, avendo una pelle sensibile soggetta alla comparsa di punti neri e brufoli ed in passato anche di acne che ha lasciato purtroppo delle macchie sul viso/collo. Da quando utilizzo questo prodotto assieme ad un detergente viso che usavo quotidianamente, la pelle è molto più liscia e morbida e vedo che la comparsa di brufolini e così come le macchie pian piano si stanno addirittura riducendo! Al momento utilizzo la testina per pelli sensibili ma pulisce benissimo anche a velocità 1, che preferisco per evitare eventuali arrossamenti. Inoltre il movimento sul viso è molto delicato e super rilassante! Lo consiglio assolutamente!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-11

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-11

10/01/2019

Italia

Italia

Lo ADORO

Lo uso ogni sera da quasi un mese ormai.... Lascia la pelle ultra liscia si sente fin da subito che fa una pulizia profonda

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso

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