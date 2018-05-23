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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Rendi la tua pelle visibilmente pura, curata e fresca
Aiuta a ridurre la comparsa dei pori dilatati dopo un solo trattamento.
Tecnologia DualMotion personalizzata
Pulizia pori, precisione, massaggio
3 testine,astuccio,porta testine
2 impostazioni velocità
La spazzola per la pulizia approfondita dei pori aiuta a ridurre la comparsa dei pori dilatati. Risultati immediati riscontrati in 9 donne su 10.
La spazzola di precisione vanta un design esclusivo che ti permette di pulire le zone difficili da raggiungere come quella attorno al naso. Inoltre, integra un programma personalizzato che prevede un maggior numero di rotazioni e una durata di trattamento minore per pulire la zona del naso, regalandoti una pelle pura e curata.
Utilizzando la testina per il massaggio rivitalizzante con il suo programma DualMotion personalizzato, si aumenterà la circolazione del sangue per una rivitalizzazione della pelle, che apparirà naturalmente più luminosa e lucente.
Riconoscimenti
4.6
su 5
927
Recensioni
96%
di utenti consiglia questo prodotto
Rikyro
23/05/2018
Italia
Viso splendente
Ho regalato questo prodotto alla mia ragazza e ne è rimasta subito entusiasta. Fin dall'inizio si avvertono gli effetti benefici combinati delle 3 diverse testine per pulire il viso, distenderlo e massaggiare delicatamente il contorno occhi. La ricarica è rapidissima, la pulizia semplice e veloce. Un pratico astuccio lo rende adatto ai viaggi, mentre a casa le testine si possono appoggiare comodamente su un piccolo espositore per verle sempre a portata di mano. Lo consiglio assolutamente per sperimentare una pelle del viso più elastica, distesa e tonica.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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Dany72
13/04/2018
Italia
Crea dipendenza
È semplicemente Favoloso. Non riesco più a farne a meno, la pelle è più luminosa grazie alle molteplici testine specifiche per ogni esigenza, semplicemente fantastico.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5363/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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Funkpreacher
10/04/2018
Italia
OTTIMO
Consigliatomi anche da dermatologo, ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Advanced SC5370/10 Dispositivo per la cura del viso
Sì, consiglio questo prodotto
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