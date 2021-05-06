Il dispositivo mi è arrivto in una bella confezione, con due testine di ricambio diverse, una custodia da viaggio e la sua base di ricarica. Prima di tutto bisogna scegliere la testina adatta alla propria pelle o al trattamento che si vuole eseguire, inserirla nel dispositivo è molto semplice. Io lo uso almeno 2-3 volte a settimana, anche sotto la doccia, con la testina per pelli normali. Prima bagno la spazzolina, poi bagno il viso e lo insapono con il mio detergente, a questo punto accendo il dispositivo e con movimenti circolari lo passo sulla pelle, quando il dispositivo si spegne da solo procedo al risciaquo sia della spazzolina con acqua calda che del viso. Le prime volte che si usa potrebbe irritare leggermente la pelle e sarebbe meglio usare la velocità più bassa ma con l'abitudine non darà più alcun rossore e la pelle sarà sempre più liscia e pulita, mi ritengo molto soddisfatta.