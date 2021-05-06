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Fuori produzione

VisaPure EssentialDispositivo per la pulizia del viso

SC5265/12

4.5

| (1879) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto

Pelle pulita, morbida e radiosa

Philips VisaPure Essential presenta una nuova tecnologia per la cura della pelle che migliorerà la tua pulizia senza alcuno sforzo aggiuntivo. Un modo delicato per lasciare la tua pelle pulita, morbida e radiosa.

Vedi tutti i vantaggi

Pulizia 10 volte migliore*

Pelle pulita, morbida e radiosa

  • Tecnologia DualMotion

  • Pulizia

  • 1 spazzola di pulizia

  • 1 impostazione di intensità

Pulizia 10 volte più profonda per una pelle pulita e morbida

Pulizia 10 volte più profonda per una pelle pulita e morbida

Philips VisaPure Essential è una nuova tecnologia che migliorerà la pulizia quotidiana del tuo viso senza alcuno sforzo. Un modo delicato per lasciare la tua pelle pulita, morbida e raggiante.

Esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione

Esclusiva combinazione di rotazione e vibrazione

La spazzola ruota e vibra. Il movimento pulsante verticale solleva delicatamente le impurità della pelle come le cellule morte, lo sporco e i residui di trucco. Il movimento rotatorio spazza via le impurità, lasciando la pelle profondamente pulita. I movimenti coordinati delle setole ti offrono una pulizia comoda e completa come mai prima.

Programma di 1 minuto (timer) per l'intero viso.

Programma di 1 minuto (timer) per l'intero viso.

Il viso può essere diviso in varie zone. L'intelligente timer skinzone ti comunica con una breve pausa quando è il momento di passare a un'altra zona del viso. Il dispositivo si arresta automaticamente dopo il programma completo del viso. Il programma di pulizia dura 1 minuto.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.5

su 5

1879

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

06/05/2021

Italia

Italia

Ottimo prodotto per la pulizia del viso

Il dispositivo mi è arrivto in una bella confezione, con due testine di ricambio diverse, una custodia da viaggio e la sua base di ricarica. Prima di tutto bisogna scegliere la testina adatta alla propria pelle o al trattamento che si vuole eseguire, inserirla nel dispositivo è molto semplice. Io lo uso almeno 2-3 volte a settimana, anche sotto la doccia, con la testina per pelli normali. Prima bagno la spazzolina, poi bagno il viso e lo insapono con il mio detergente, a questo punto accendo il dispositivo e con movimenti circolari lo passo sulla pelle, quando il dispositivo si spegne da solo procedo al risciaquo sia della spazzolina con acqua calda che del viso. Le prime volte che si usa potrebbe irritare leggermente la pelle e sarebbe meglio usare la velocità più bassa ma con l'abitudine non darà più alcun rossore e la pelle sarà sempre più liscia e pulita, mi ritengo molto soddisfatta.

Pro

La batteria dura moltissimo, facile da usare, leggero

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-06

11/06/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho deciso di acquistare il VisaPure per pulire a fondo la pelle del viso, avendo una pelle sensibile soggetta alla comparsa di punti neri e brufoli ed in passato anche di acne che ha lasciato purtroppo delle macchie sul viso/collo. Da quando utilizzo questo prodotto assieme ad un detergente viso che usavo quotidianamente, la pelle è molto più liscia e morbida e vedo che la comparsa di brufolini e così come le macchie pian piano si stanno addirittura riducendo! Al momento utilizzo la testina per pelli sensibili ma pulisce benissimo anche a velocità 1, che preferisco per evitare eventuali arrossamenti. Inoltre il movimento sul viso è molto delicato e super rilassante! Lo consiglio assolutamente!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-11

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso

Data di utilizzo 2020-05-11

10/01/2019

Italia

Italia

Lo ADORO

Lo uso ogni sera da quasi un mese ormai.... Lascia la pelle ultra liscia si sente fin da subito che fa una pulizia profonda

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso

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Esclusioni di responsabilità

  1. Pulizia 10 volte più efficace rispetto a quella manuale ma altrettanto delicata. Rispetto alla rimozione manuale del trucco.