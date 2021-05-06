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Fuori produzione
Pelle pulita, morbida e radiosa
Philips VisaPure Essential presenta una nuova tecnologia per la cura della pelle che migliorerà la tua pulizia senza alcuno sforzo aggiuntivo. Un modo delicato per lasciare la tua pelle pulita, morbida e radiosa.
Tecnologia DualMotion
Pulizia
1 spazzola di pulizia
1 impostazione di intensità
Philips VisaPure Essential è una nuova tecnologia che migliorerà la pulizia quotidiana del tuo viso senza alcuno sforzo. Un modo delicato per lasciare la tua pelle pulita, morbida e raggiante.
La spazzola ruota e vibra. Il movimento pulsante verticale solleva delicatamente le impurità della pelle come le cellule morte, lo sporco e i residui di trucco. Il movimento rotatorio spazza via le impurità, lasciando la pelle profondamente pulita. I movimenti coordinati delle setole ti offrono una pulizia comoda e completa come mai prima.
Il viso può essere diviso in varie zone. L'intelligente timer skinzone ti comunica con una breve pausa quando è il momento di passare a un'altra zona del viso. Il dispositivo si arresta automaticamente dopo il programma completo del viso. Il programma di pulizia dura 1 minuto.
4.5
su 5
1879
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Lillibetth
06/05/2021
Italia
Ottimo prodotto per la pulizia del viso
Il dispositivo mi è arrivto in una bella confezione, con due testine di ricambio diverse, una custodia da viaggio e la sua base di ricarica. Prima di tutto bisogna scegliere la testina adatta alla propria pelle o al trattamento che si vuole eseguire, inserirla nel dispositivo è molto semplice. Io lo uso almeno 2-3 volte a settimana, anche sotto la doccia, con la testina per pelli normali. Prima bagno la spazzolina, poi bagno il viso e lo insapono con il mio detergente, a questo punto accendo il dispositivo e con movimenti circolari lo passo sulla pelle, quando il dispositivo si spegne da solo procedo al risciaquo sia della spazzolina con acqua calda che del viso. Le prime volte che si usa potrebbe irritare leggermente la pelle e sarebbe meglio usare la velocità più bassa ma con l'abitudine non darà più alcun rossore e la pelle sarà sempre più liscia e pulita, mi ritengo molto soddisfatta.
Pro
La batteria dura moltissimo, facile da usare, leggero
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso
Data di utilizzo 2020-05-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/14 Dispositivo per la pulizia del viso
Data di utilizzo 2020-05-06
MartiV
11/06/2020
Italia
Ottimo prodotto
Ho deciso di acquistare il VisaPure per pulire a fondo la pelle del viso, avendo una pelle sensibile soggetta alla comparsa di punti neri e brufoli ed in passato anche di acne che ha lasciato purtroppo delle macchie sul viso/collo. Da quando utilizzo questo prodotto assieme ad un detergente viso che usavo quotidianamente, la pelle è molto più liscia e morbida e vedo che la comparsa di brufolini e così come le macchie pian piano si stanno addirittura riducendo! Al momento utilizzo la testina per pelli sensibili ma pulisce benissimo anche a velocità 1, che preferisco per evitare eventuali arrossamenti. Inoltre il movimento sul viso è molto delicato e super rilassante! Lo consiglio assolutamente!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso
Data di utilizzo 2020-05-11
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5275/10 Dispositivo per la pulizia del viso
Data di utilizzo 2020-05-11
Jess
10/01/2019
Italia
Lo ADORO
Lo uso ogni sera da quasi un mese ormai.... Lascia la pelle ultra liscia si sente fin da subito che fa una pulizia profonda
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure Essential SC5265/12 Dispositivo per la pulizia del viso
Pulizia 10 volte più efficace rispetto a quella manuale ma altrettanto delicata. Rispetto alla rimozione manuale del trucco.