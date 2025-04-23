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Shaver series 1000 S1121/41 Wet or Dry electric shaver

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Shaver series 1000 S1121/41 Wet or Dry electric shaver

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Manuali e documentazione

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 2 MB
  • 23 April 2025

Dichiarazione di conformità UE

  • ZIP file, 3.1 MB
  • 17 December 2024

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