Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
OneBlade: rade regola e rifinisce
Tutte le serie
OneBlade Face + Body
Fuori produzione
Supporto
QP2824/20
Vai al negozio
Registra il prodotto
Registra il prodotto entro 90 giorni dall'acquisto e ottieni l'estensione della garanzia (si applicano termini e condizioni).
3000.103.1018.1
Manuale interattivo online
Dichiarazione di conformità UK - English (US)
Tutti (15)
Come si fa a sapere quando Philips OneBlade è completamente carico?
Come si deve pulire Philips OneBlade?
È possibile usare Philips OneBlade collegato alla presa di corrente?
Quando è necessario sostituire la lama di Philips OneBlade?
Quali dispositivi è possibile collegare all'app Philips OneBlade?
OneBlade 360 & ProCappuccio protettivo
Cavo USB
OneBlade 360, OneBlade Pro Pettine regolabile per barba: 1-5 mm
OneBlade& OneBlade Pro Cappuccio protettivo
OneBlade Pettine per il corpo: 3 mm
OneBladeProtezione della pelle
Adattatore USB a parete HQ87
Philips OneBlade non offre la rasatura completa attesa
È impossibile trovare l'adattatore/caricatore USB per il prodotto Philips
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto
Trova un centro di assistenza
Trova i centri di assistenza più vicini a te per riparazioni, diagnostica e ricambi originali
Garanzia
Le nostre politiche di garanzia dei prodotti
Riparazione e sostituzione
Fai riparare o sostituire il tuo prodotto danneggiato
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti