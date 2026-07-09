Philips OneBlade non offre la rasatura completa attesa

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Se non si è soddisfatti dei risultati di rasatura di Philips OneBlade, leggere i seguenti consigli per la risoluzione dei problemi.
OneBlade è progettato per lasciare un po' di spazio tra la lama e la pelle, rappresentando il compromesso perfetto tra una rasatura completa e una rasatura delicata sulla pelle.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/20 , QP1924/24 , QP6542/19 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
È possibile utilizzare Philips OneBlade su pelle asciutta o bagnata?
Come si usa OneBlade sul corpo?
Quando è necessario sostituire la lama di Philips OneBlade?
È possibile portare con sé i prodotti Philips per la cura del corpo o la bellezza?
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?