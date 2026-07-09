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Philips OneBlade non offre la rasatura completa attesa

Se non si è soddisfatti dei risultati di rasatura di Philips OneBlade, leggere i seguenti consigli per la risoluzione dei problemi.

OneBlade è progettato per lasciare un po' di spazio tra la lama e la pelle, rappresentando il compromesso perfetto tra una rasatura completa e una rasatura delicata sulla pelle.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/20 , QP1924/24 , QP6542/19 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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